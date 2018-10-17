Более 3 тыс. пачек сигарет забракованы в Свердловской области с начала 2018 года

В процентном соотношении проверку не прошли около 8% проверенной продукции. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что наиболее частым нарушением стали нарушения правил маркировки и продажи сигарет без маркировки и необходимой документации.

С начала 2018 года проверке подверглись 1655 объектов. Из этого числа 368 объектов работали с нарушениями. Кроме продавцов сигарет сотрудники надзорного ведомства проверили и предприятия, занимающиеся промышленным производством табачной продукции.

571 нарушение выявлено в области охраны здоровья от воздействия дыма сигарет, в их числе отсутствие знака о запрете курения в неположенных местах, продажа сигарет у учебных заведений.