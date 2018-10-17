Более 3 тыс. пачек сигарет забракованы в Свердловской области с начала 2018 года
В Свердловской области специалисты проверили 40 тысяч пачек сигарет, из них были забракованы более трех тысяч пачек.
В процентном соотношении проверку не прошли около 8% проверенной продукции. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что наиболее частым нарушением стали нарушения правил маркировки и продажи сигарет без маркировки и необходимой документации.
С начала 2018 года проверке подверглись 1655 объектов. Из этого числа 368 объектов работали с нарушениями. Кроме продавцов сигарет сотрудники надзорного ведомства проверили и предприятия, занимающиеся промышленным производством табачной продукции.
571 нарушение выявлено в области охраны здоровья от воздействия дыма сигарет, в их числе отсутствие знака о запрете курения в неположенных местах, продажа сигарет у учебных заведений.
Общая сумма штрафов, выписанных за нарушения, составила 7,2 млн рублей. Были составлены 468 административных протоколов, пишет «Облгазета».