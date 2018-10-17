Голодающие зэки из колонии в Тавде наелись гвоздей ради чая и сигарет

В исправительной колонии 26 в Тавде трое заключённых ранее объявили голодовку. От руководства они требовали предоставить им чай и сигареты, что является нарушением правил.

16 октября URA.ru стало известно о том, что голодающие проглотили несколько гвоздей для того, чтобы привлечь внимание к своим требованиям. При этом пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области информацию о проглоченных гвоздях опровергла. Но сообщила о том, что в поддержку троицы голодающих решили выступить ещё двое заключённых, которые также отказались от приёма пищи. Правда акция не продлилась долго.

Это не значит, что они голодали - они отказались от централизованного приёма пищи, но в камерах у них есть своя еда. 15 октября голодовка завершилась. На ужин они согласились взять и съели картофельное пюре, жареную рыбу, чай,рассказал руководитель пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александра Левченко.