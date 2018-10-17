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Полицейский из Нижнего Тагила стал вторым на конкурсе «Народный участковый»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Povyishenie zarplatyi politsii v 2016 godu izmeneniya poslednie novosti

Полицейский из Нижнего Тагила стал вторым на конкурсе «Народный участковый»

Сегодня, 11:57Общество
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