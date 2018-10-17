Полицейский из Нижнего Тагила стал вторым на конкурсе «Народный участковый»

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16 октября подведены итоги второго этапа областного конкурса «Народный участковый». Старший участковый уполномоченный отдела полиции № 18 в Нижнем Тагиле Алексей Попов стал вторым, набрав 2457 голосов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во втором туре конкурса «Народный полицейский» по итогам онлайн голосования Алексей Попов из ОП №18 в Нижнем Тагиле занял второе место. Свои голоса за него отдали 2457 человек.
Первым стал участковый из Ирбита Андрей Шадрин, набрав 4099 голосов, сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области.
Напомним, что в первом этапе Алексей набрал наибольшее среди всех участников количество голосов – 1235.
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