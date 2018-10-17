Шантаж интимным видео: «тагильчанка» вымогает деньги за запись виртуального секса
Девушка просит молодых людей снимать интимные видео и высылать ей. А после она шантажирует их, вымогая деньги. Если мужчина не платит - видео выкладывается в общий доступ. На странице в соцсетях у девушки указан родной город Нижний Тагил, однако проживает шантажистка в Тюмени.
Жительница Тюмени в соцсетях знакомится с молодыми людьми и предлагает им пообщаться, в ходе бесед она всячески оказывает знаки внимания и располагает к себе собеседников. Дальше она предлагает мужчинам заняться виртуальным сексом и делает запись интимных развлечений молодых людей. После этого девушка начинает шантаж. Она предлагает молодым людям заплатить деньги, в противном случае она разместит интимные видео в соцсетях.
Крайней жертвой девушки стал молодой человек из Марий-Эл. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала его тетя.
Мой племянник стал ее жертвой, теперь мы ее ищем, в полицию обращаться не хотим, так как у нас маленький поселок, не хотим огласки,рассказала тетя молодого человека.
Со слов женщины, девушка вымогает у молодого человека 2-3 тысячи рублей. Однако гарантии нет, что после оплаты шантаж не продолжится. Из-за сложившейся ситуации у мамы молодого человека начались проблемы со здоровьем.
На странице у девушки городом проживания указан Нижний Тагил, однако некоторые факты со страницы свидетельствуют о том, что она проживает в Тюмени. Также на странице размещены несколько интимных видео, где молодые люди занимаются самоудовлетворением. Очевидно, что жертвами шантажистки стали несколько человек.
Как оказалось, в Тюмени в последнее время участились случаи обращений в полицию, связанных с шантажом интимными видео или размещением частных видео в соцсетях.
Действительно, в Тюмени в последнее время участились обращения в полицию, связанные с подобного рода преступлениями. Реакция от правоохранительных органов по таким случаям всегда есть. Возбуждаются дела и виновные наказываются. Порой, положение осложняется тем, что жертвами становятся семейные пары, идет шантаж, чтобы супруги не узнали и прочее,рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области.
Пользователям соцсетей правоохранители дают ряд рекомендаций, чтобы не стать жертвами шантажистов:
- Не стоит терять бдительность при общении в соцсетях, даже с очень знакомыми людьми.
- Не доверяйте незнакомцам в интернете (даже если это милая девушка).
- Не делайте интимные видеозаписи, либо не храните их в сети, не высылайте их никому.
- Не занимайтесь интимными вещами в Скайпе и прочих мессенджерах на камеру.
- Не бойтесь обратиться в полицию, если стали жертвами шантажа или ваши интимные видео попали в сеть.