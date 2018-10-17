Шантаж интимным видео: «тагильчанка» вымогает деньги за запись виртуального секса

Жительница Тюмени в соцсетях знакомится с молодыми людьми и предлагает им пообщаться, в ходе бесед она всячески оказывает знаки внимания и располагает к себе собеседников. Дальше она предлагает мужчинам заняться виртуальным сексом и делает запись интимных развлечений молодых людей. После этого девушка начинает шантаж. Она предлагает молодым людям заплатить деньги, в противном случае она разместит интимные видео в соцсетях.

Крайней жертвой девушки стал молодой человек из Марий-Эл. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала его тетя.

Мой племянник стал ее жертвой, теперь мы ее ищем, в полицию обращаться не хотим, так как у нас маленький поселок, не хотим огласки,рассказала тетя молодого человека.

Со слов женщины, девушка вымогает у молодого человека 2-3 тысячи рублей. Однако гарантии нет, что после оплаты шантаж не продолжится. Из-за сложившейся ситуации у мамы молодого человека начались проблемы со здоровьем.

На странице у девушки городом проживания указан Нижний Тагил, однако некоторые факты со страницы свидетельствуют о том, что она проживает в Тюмени. Также на странице размещены несколько интимных видео, где молодые люди занимаются самоудовлетворением. Очевидно, что жертвами шантажистки стали несколько человек.

Как оказалось, в Тюмени в последнее время участились случаи обращений в полицию, связанных с шантажом интимными видео или размещением частных видео в соцсетях.

Действительно, в Тюмени в последнее время участились обращения в полицию, связанные с подобного рода преступлениями. Реакция от правоохранительных органов по таким случаям всегда есть. Возбуждаются дела и виновные наказываются. Порой, положение осложняется тем, что жертвами становятся семейные пары, идет шантаж, чтобы супруги не узнали и прочее,рассказали редакции TagilCity.ru в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области.

Пользователям соцсетей правоохранители дают ряд рекомендаций, чтобы не стать жертвами шантажистов: