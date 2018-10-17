Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» выйдет на экран в конце 2018 года

Нижний Тагил был выбран для проведения съемок фильма «Ненастье» по мотивам романа Алексея Иванова. Режиссер телесериала Сергей Урсуляк рассказал в интервью «Коммерсант», что по замыслу действие происходит в городе, вписанном в «заводскую среду, причем грубую, жесткую».

По сравнению с Екатеринбургом, который «превратился в блистательную столицу Урала, так что богатство там сочится теперь из каждого небоскреба», – Нижний Тагил, по мнению режиссера, «гораздо скромнее, девяностее».

Сергей Урсуляк считает, что особенность тагильчан в том, что они «находят прелесть в том, что имеют». Он рассказал историю о том, как его тагильский водитель похвастался тем, что город занесен в Книгу рекордов Гинесса по количеству вредных выбросов.