Свердловская область начала подготовку к ЕГЭ-2019

На совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о том, что школы во всех регионах должны предотвратить «накопление слабых звеньев в цепи знаний к моменту единого государственного экзамена».

По его мнению, необходимо отслеживать и использовать результаты оценочных процедур, которые проводятся в четвертом классе во время Всероссийских проверочных работ.

Согласно статистике, количество неуспешных результатов, по итогам ежегодной Всероссийской проверочной работы, снижается. Так в Свердловской области 76% учеников четвертых классов по математике проявили высокие достижения, по русскому языку – почти 70% учащихся справились с заданиями, лишь 6% детей работу не выполнили.