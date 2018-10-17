Жила в аварийном доме: жительница Арамиля с 2012 года не могла получить новое жилье
Сегодня, 10:53Общество
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Жительница Арамиля, чей дом в 2012 году признан аварийным, не могла получить новую квартиру.
В ходе прокурорской проверки соблюдения жилищных прав жительницы Арамиля выяснялось, что дом, в котором проживает женщина, в 2012 году признан аварийным и подлежащим сносу.
Однако администрация Арамильского городского округа не предоставляло ей другое жилье. Чтобы восстановить жилищные права женщины, прокурор отправил в суд исковое заявление с требованием обязать руководство округа выделить ей новую жилплощадь.
Сысертский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время женщине предоставлена квартира в новом доме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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