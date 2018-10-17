Жила в аварийном доме: жительница Арамиля с 2012 года не могла получить новое жилье

В ходе прокурорской проверки соблюдения жилищных прав жительницы Арамиля выяснялось, что дом, в котором проживает женщина, в 2012 году признан аварийным и подлежащим сносу.

Однако администрация Арамильского городского округа не предоставляло ей другое жилье. Чтобы восстановить жилищные права женщины, прокурор отправил в суд исковое заявление с требованием обязать руководство округа выделить ей новую жилплощадь.