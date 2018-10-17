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Жила в аварийном доме: жительница Арамиля с 2012 года не могла получить новое жилье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жила в аварийном доме: жительница Арамиля с 2012 года не могла получить новое жилье

Сегодня, 10:53Общество
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