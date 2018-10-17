Жив, здоров. Новые данные исчезновения жителя Нижнего Тагила Алексея Котовщикова

Информацию об этом подтвердили представители поискового отряда «Прорыв». Накануне они обновили ориентировку по пропавшему мужчине и добавили «Найден, жив».

Руководитель поисково-спасательного отряда Наталия Лис сообщила, что информация была получена от сына Алексея Котовщикова.

Молодой человек сообщил поисковикам, что его отца нашли, он «жив, здоров».

Мы тоже пока из соцсетей знаем, сообщили в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское».

Пока информация проверяется, мы пока это не комментируем, заявил Сергей Соседков, замначальника следственного отдела СК РФ в Нижнем Тагиле.