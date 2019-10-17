Альфа-Банк модернизирует офисы под цифровые технологии

Эксперты планируют интегрировать систему «Phygital-формат» в физические офисы компании в ближайшие три-пять лет. На сегодня у Альфа-Банка 420 офисов.

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский добавил, что специалисты уже приступили к разработкам инновационной системы. Он отметил, что это будет абсолютно новый инструмент в банковском деле. Предполагается, что данные клиента будут сканироваться при входе и, после получения информации о геолокации со смартфона, будут переданы специалисту банка. В частности, система будет распознавать биометрические данные, к которым относится фото и образец голоса. Вся информация будет передана на планшет или ПК сотрудника офиса. Кроме того, Альфа-Банк хочет применить биометрические данные в качестве подтверждения операций, сообщает NewsNN.ru.

Запуск пилотного проекта намечен на середину 2020 года. А уже к концу 2021 года Альфа-Банк планирует перевести 20% обоих офисов на новый формат. Специалисты отмечают, что стоимость установки оборудования будет равна примерно стоимости ремонта офиса. Так, ремонт по итогам 2018 года составил 1,4 миллиарда рублей, а в 2017 году - 1,3 миллиарда рублей.

Необходимо добавить, что в 2018 года ЦБ РФ и Роскомнадзор запустили единую биометрическую систему (ЕБС). Так, ведомства обязали все банки предлагать своим клиентам оставить биометрические данные (фото и запись голоса).Кроме того, некоторые организации уже используют биометрическую идентификацию в своих внутренних процессах.