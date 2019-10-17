Альфа-Банк организовал выпуск биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер»
Альфа-Банк произвел организацию 5-летнего выпуска биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» серии ПБО-01 объемом 10 миллиардов рублей.
Kursdela.biz пишет, что ориентировочно ставка первого купона опеределялась в пределах 7,5-7,65% годовых. Однако, интерес инвесторов к выпуску представленных биржевых облигаций уменьшил окончательную ставку до 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. При этом, совокупный спрос составил свыше миллиардов рублей.
По словам директора отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвида Мэтлока, инвесторы проявили серьезный интерес к выпуску облигаций ПАО «Трансконтейнер» незадолго до приватизации его контрольного пакета. При этом, выгодно гранулированный спрос обеспечил 4-кратное сокращение ориентира по ставке купона. В результате, ставка зафиксирована на абсолютном минимуме для компании уровне в 7,3% годовых.
Размещение биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» производилось в формате открытой подписки. В соответствии с выпуском предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Предварительная дата размещения — 23 октября.
Отмечается, что ПАО «Трансконтейнер» — наиболее крупный в России контейнерный оператор с прибылью около 9,5 миллиарда рублей за прошлый год. На данный момент в парке компании имеется 74,1 тысячи штук контейнеров и 27,8 тысячи штук фитинговых платформ.