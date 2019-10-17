Альфа-Банк организовал выпуск биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер»

Kursdela.biz пишет, что ориентировочно ставка первого купона опеределялась в пределах 7,5-7,65% годовых. Однако, интерес инвесторов к выпуску представленных биржевых облигаций уменьшил окончательную ставку до 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. При этом, совокупный спрос составил свыше миллиардов рублей.

По словам директора отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвида Мэтлока, инвесторы проявили серьезный интерес к выпуску облигаций ПАО «Трансконтейнер» незадолго до приватизации его контрольного пакета. При этом, выгодно гранулированный спрос обеспечил 4-кратное сокращение ориентира по ставке купона. В результате, ставка зафиксирована на абсолютном минимуме для компании уровне в 7,3% годовых.

Размещение биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» производилось в формате открытой подписки. В соответствии с выпуском предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Предварительная дата размещения — 23 октября.