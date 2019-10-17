Альфа-Банк: спрос на облигации РОСНАНО в пять раз превзошел ожидания

Выпуск планировался в объеме 5 млрд рублей, однако количество заявок от частных инвесторов и инвестиционных компаний во время букбилдинга превысило 90, переподписка увеличилась в пять раз, пишет inkazan.ru. В результате итоговый объем размещения вырос до 12 млрд рублей.

Глава профильного управления Альфа-Банка Анна Бакулина отметила, что это первая совместная сделка “Роснано” и Альфа-Банка на бирже. Столь высокое количество инвесторов является редкостью для облигационного рынка России. Потому в Альфа-Банке оценивают результаты этого размещения как очень удачные. Тем более финальная ставка оказалась на 95 базисных пунктов ниже и стала рекордно выгодной для эмитента.

Заместитель исполнительного директора управляющей компании «Роснано» Артур Галстян рассказал, что 2019 год стал первым в истории компании, когда она совершила биржевую сделку без государственных гарантий. Зато выросло количество рыночных игроков, увеличился объем размещения облигаций, купонная ставка снизилась.

«Ценные бумаги нашей компании продемонстрировали небывалый рыночный спрос. Ориентир по купонной ставке снижался четыре раза», — подчеркнул Галстян.

По словам директора, такое успешное размещение станет гарантом высокого спроса на бумаги на вторичном рынке. Стратегические планы компании и ее устойчивое положение нашли поддержку у рынка.