Игорь Алтушкин выбрал 50 проектов для своего youtube-шоу «#startup_reality»
Сегодня, 18:03ОбществоФото: группа ВКонтакте «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса»
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Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин отобрал для своего шоу на Youtube 50 стартапов, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Екатеринбург
Всего в течение двух недель было подано более 450 заявок. Отобранные 50 проектов попадут в первый сезон шоу. Остальные пока на резерве, у них есть шанс попасть во второй сезон.Также организаторы не исключают, что у некоторые стартапы могут получить поддержку вне проекта.
В список отобранных для участия претендентов вошли бизнес-идеи, связанные с образованием, здравоохранением, защитой прав потребителей, поддержкой пожилых граждан, производственные проекты.
Напомним, Игорь Алтушкин запустил на Youtube собственный проект «#startup_reality. Твой ключ от бизнеса», где начинающие бизнесмены из Екатеринбурга будут соревноваться за крупный грант на развитие своего дела.
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