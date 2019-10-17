Игорь Алтушкин выбрал 50 проектов для своего youtube-шоу «#startup_reality»

Всего в течение двух недель было подано более 450 заявок. Отобранные 50 проектов попадут в первый сезон шоу. Остальные пока на резерве, у них есть шанс попасть во второй сезон.Также организаторы не исключают, что у некоторые стартапы могут получить поддержку вне проекта.