Из Екатеринбурга в Пермь запустят электропоезд «Ласточка»

Об открытии нового железнодорожного пути на Пермском инженерно-промышленном форуме рассказал замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов.

Предполагается, что остановки будут осуществляться не только в Перми и Екатеринбурге, но и Кунгуре, Шамары, Первоуральске.

Железнодорожный состав состоит из пяти вагонов: один имеет купе бизнес-класса, два — туристического класса и еще два стандартных вагона. Стоимость билета в стандартный вагон составит 660 рублей, в туристический — 825 рублей, бизнес-класса — 1045 рублей. Поездка будет занимать пять часов.