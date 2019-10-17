Из Екатеринбурга в Пермь запустят электропоезд «Ласточка»

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В декабре между Пермью и Екатеринбургом начнет ездить скоростной электропоезд «Ласточка», сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Об открытии нового железнодорожного пути на Пермском инженерно-промышленном форуме рассказал замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов.
Предполагается, что остановки будут осуществляться не только в Перми и Екатеринбурге, но и Кунгуре, Шамары, Первоуральске.
Железнодорожный состав состоит из пяти вагонов: один имеет купе бизнес-класса, два — туристического класса и еще два стандартных вагона. Стоимость билета в стандартный вагон составит 660 рублей, в туристический — 825 рублей, бизнес-класса — 1045 рублей. Поездка будет занимать пять часов.
На данный момент из Екатеринбурга в Пермь «ходит» обычный железнодорожный состав. Время пути составляет примерно семь часов.
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