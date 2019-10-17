Комплексное благоустройство Ильинки завершено

"Новые известия" пишут, что Ильинка - одна из самых загруженных центральных улиц, и для того, чтобы уменьшить трафик было решено отменить транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку и поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок.

Благоустройство осуществлялось в комплексном формате: были убраны под землю все воздушные кабельные линии, расширены тротуары. Кроме того, центральная улица была украшена стилизованными фонарями с энергосберегающими лампами. Также проводилась реконструкция фасадов 5 строений, 2 из которых - это объекты культурного наследия.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что благоустройство предполагало создание комфортного пространства для всех. Указанные работы закрыли комплекс по развитию городской среды в районе Кремлевского кольца.

В проекте по благоустройству ключевым местом является сквер, расположенный на месте храма Николая Чудотворца «Большой Крест» на Ильинке. Так, в ходе прокладки канализационных траншей, неподалеку от дома No21 был найден фундамент датированной 17 веком церкви, уничтоженной в 1934 году.