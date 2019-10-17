На Урале при продаже наркотиков задержали сотрудницу дежурной части ГУ МВД
Сегодня, 20:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сотрудница дежурной части ГУ МВД по Свердловской области была задержана во время продажи наркотиков в подъезде, сообщает Ура.ру.
Подозреваемая 1997 года рождения. Ее задержали при продаже 0,59 грамма гашиша в подъезде дома в Екатеринбурге. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Также он сообщил, что в ходе допроса задержанной был выявлен еще один факт торговли наркотиками.
Пресс-секретарь ГУ МВД области подчеркнул, что это очередная успешная операция полицейских. Следствие органы возбудили уголовное дело.
Уже принято решение об увольнении предателя интересов службы из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с утратой доверия, сказал Горелых.
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