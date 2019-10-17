На Урале при продаже наркотиков задержали сотрудницу дежурной части ГУ МВД

Подозреваемая 1997 года рождения. Ее задержали при продаже 0,59 грамма гашиша в подъезде дома в Екатеринбурге. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Также он сообщил, что в ходе допроса задержанной был выявлен еще один факт торговли наркотиками.