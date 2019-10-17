Пропавшая в Екатеринбурге студентка подозревается в незаконном обороте наркотиков

Сообщается, что в отношении Ивониной было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств», она находилась под подпиской о невыезде, однако самовольно покинула Екатеринбург и уехала в Казахстан.

За день до исчезновения в ходе осмотра машины, в которой ехала студентка, у девушки нашли вещество, похожее на наркотик. Это подтвердила проведенная позже экспертиза, и на Анну завели уголовное дело.