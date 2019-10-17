Путин поручил российским чиновникам следить за детьми в интернете
Сегодня, 12:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проводить регулярные исследования поведения молодежи в интернете, документ размещен на сайте Кремля.
Такие исследования необходимы для того, чтобы понимать предпочтения современной молодежи, а также уровень влияния интернета на подрастающее поколение.
Исследование направлено на повышение уровня информированности органов госвласти и организаций сферы воспитания о том, как интернет влияет на формирование интересов молодежи.
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