Путин поздравил с 90-летием Почетного гражданина Нижнего Тагила

12 октября Виктору Клабукову исполнилось 90 лет. В период с 1971 по 1990 годы он руководил Ленинским районом Нижнего Тагила. В это время в районе велось активное строительство новых домов, развитие социальной сферы, инфраструктуры. На смену 50 тысячам квадратных метров снесенного ветхого и барачного жилья было возведено более 800 тысяч квадратных метров нового.