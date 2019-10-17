Путин поздравил с 90-летием Почетного гражданина Нижнего Тагила
Сегодня, 13:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Ленинского района Нижнего Тагила Геннадий Мальцев и представители ветеранской организации поздравили с 90-летием Почетного гражданина Виктора Клабукова и вручили ему открытку от Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Почетному тагильчанину также были вручены цветы и подарки от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
12 октября Виктору Клабукову исполнилось 90 лет. В период с 1971 по 1990 годы он руководил Ленинским районом Нижнего Тагила. В это время в районе велось активное строительство новых домов, развитие социальной сферы, инфраструктуры. На смену 50 тысячам квадратных метров снесенного ветхого и барачного жилья было возведено более 800 тысяч квадратных метров нового.
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