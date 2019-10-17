Суд вернул в конкурсную массу супруги Валерия Язева элитную квартиру в Москве
Сегодня, 19:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский арбитражный суд признал незаконным дарение квартиры в Москве, которое супруга бывшего депутата Госдумы от Нижнего Тагила Валентина Морозова оформила в пользу внучек, сообщает znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
Квартира площадью 234,8 квадратных метров возвращена в конкурсную массу должницы. Дарение было оформлено в 2017 году. Суд признал сделку недействительной, поскольку она нанесла вред имущественным правам кредиторов банкрота. Было доказано, что Морозова подарила квартиру внучкам незадолго до того, как Сбербанк обратился в суд для взыскания с Морозовой долга.
В марте жена Язева была признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества. Также процедуру банкротства проходит сам экс-депутат, несколько аффилированных предприятий и его дочь.
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