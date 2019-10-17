Суд вернул в конкурсную массу супруги Валерия Язева элитную квартиру в Москве

Квартира площадью 234,8 квадратных метров возвращена в конкурсную массу должницы. Дарение было оформлено в 2017 году. Суд признал сделку недействительной, поскольку она нанесла вред имущественным правам кредиторов банкрота. Было доказано, что Морозова подарила квартиру внучкам незадолго до того, как Сбербанк обратился в суд для взыскания с Морозовой долга.