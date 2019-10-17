Свердловский омбудсмен обещал необходимую помощь для дочери убитой Ксении Каторгиной
Сегодня, 19:03ОбществоФото: Страница Ксении Каторгиной в соцсети
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков пообещал, что 9-летней дочери погибшей Ксении Каторгиной окажут всю необходимую помощь, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам омбудсмена, ребёнок, скорее всего, останется под опекой бабушки, которая проживает в Каменске-Уральском.
Специалисты Минсоцполитики готовы оказать всю необходимую помощь, с ребенком и семьей готовы работать психологи, если такая помощь понадобится. Мы отслеживаем эту ситуацию,заявил Мороков.
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