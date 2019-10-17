В Екатеринбурге суд вынес меру пресечения подозреваемым в смерти Ксении Каторгиной
Ленинский районный суд Екатеринбурга определил меру пресечения трём подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной. Они останутся под арестом в СИЗО на один месяц и 27 дней, то есть до 11 декабря, передаёт Znak.
Перед оглашением приговора двое подозреваемых мужчин — Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев — заявили, что раскаиваются в совершённом преступлении. Екатерина Меньшикова объявила, что согласно 51 статье Конституции РФ она не будет давать показания.
Издание Znak со ссылкой на источник, который знаком с ходом следствия, рассказало об обстоятельствах убийства Ксении Каторгиной. Один из мужчин встретил её на пересечении улиц Индустрии и Восстания. Они поехали на улицу Новаторов, где подозреваемый пообещал девушке, что её автомобиль посмотрят специалисты. Там в машину подсели остальные члены банды и попытались задушить Ксению, после добили её ножом, а тело сбросили в колодец.
Напомним, пропавшую Ксению Каторгину искали в Екатеринбурге пять дней. Девушка пропала после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Позже полицейские нашли машину в Челябинской области у перекупщиков. В салоне были замытые следы крови.
Тело Ксении найдено 16 сентября в Орджоникидзевском районе. Полиция задержала троих подозреваемых. Один из них работал таксистом в Копейске и считался пропавшим без вести с сентября 2019 года.