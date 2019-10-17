В Екатеринбурге суд вынес меру пресечения подозреваемым в смерти Ксении Каторгиной

Перед оглашением приговора двое подозреваемых мужчин — Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев — заявили, что раскаиваются в совершённом преступлении. Екатерина Меньшикова объявила, что согласно 51 статье Конституции РФ она не будет давать показания.

Издание Znak со ссылкой на источник, который знаком с ходом следствия, рассказало об обстоятельствах убийства Ксении Каторгиной. Один из мужчин встретил её на пересечении улиц Индустрии и Восстания. Они поехали на улицу Новаторов, где подозреваемый пообещал девушке, что её автомобиль посмотрят специалисты. Там в машину подсели остальные члены банды и попытались задушить Ксению, после добили её ножом, а тело сбросили в колодец.