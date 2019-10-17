В Свердловской области на 26 заправках выявлен некачественный дизель
Сегодня, 18:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Роскачество проверило дизель на 72 заправочных станциях в Свердловской области. На 26 из них выявлено некачественное топливо, сообщает 66.ru.
В 16 обнаружены нарушения сразу по нескольким показателям, главный из них это уровень содержания соли. В восьми случаях он превышал норму в 50 раз. Также на некоторых АЗС информация на чеке не совпадала с данными в паспорте качества топлива. Семь заправок пытались прикрыться паспортами качества от крупных топливных производителей — «Газпром», «Лукойл» и других.
В Роскачестве отмечают, что все нарушения выявлены на мелких АЗС, которые принадлежат индивидуальным предпринимателям. При этом цена на дизельное топливо на них варьировалась от 39,9 до 44 рублей за литр.
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