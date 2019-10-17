В Свердловской области на 26 заправках выявлен некачественный дизель

В 16 обнаружены нарушения сразу по нескольким показателям, главный из них это уровень содержания соли. В восьми случаях он превышал норму в 50 раз. Также на некоторых АЗС информация на чеке не совпадала с данными в паспорте качества топлива. Семь заправок пытались прикрыться паспортами качества от крупных топливных производителей — «Газпром», «Лукойл» и других.