В Свердловской области половина дорог не соответствует нормам качества

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, что несмотря на такие показатели, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в регионе реализуется в соответствии с установленным графиком. К концу третьего квартала все контрольные точки преодолены, нарушений не выявлено. Все отремонтированные объекты соответствуют установленным нормам.