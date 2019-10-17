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В Свердловской области половина дорог не соответствует нормам качества
Вчера, 22:18Общество
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Нормативам не соответствует 50% дорог регионального и 56% местного значения, сообщает РБК Екатеринбург.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, что несмотря на такие показатели, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в регионе реализуется в соответствии с установленным графиком. К концу третьего квартала все контрольные точки преодолены, нарушений не выявлено. Все отремонтированные объекты соответствуют установленным нормам.
В этом году в Свердловской области было отремонтировано 132 км дорог. На это было выделено 19 миллиардов рублей. В рамках нацпроекта регион получил 1,9 миллиарда рублей.
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