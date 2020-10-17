Астрологи рекомендуют некоторым знакам зодиака не бояться перемен 18 октября

Козерог

Не всё получится выполнить так, как вы задумывали. Тем не менее день пройдет положительно. Могут появиться новые перспективы. С утра могут наметиться новые деловые контакты, которые приведут к взаимовыгодному сотрудничеству. Из-за невнимательности к мелочам вы будете допускать небольшие ошибки в текущих делах. После обеда возможны неожиданные командировки или поездки, которые не входили в ваши планы. Посещение тренажерного зала или физические упражнения помогут разрядить организм. Также не лишней будет прогулка на свежем воздухе. В отношениях вы ощутите стабильность и уверенность в завтрашнем дне.