Баранчинские дачники выступили против строительства обогатительной фабрики

Жители поселка Баранчинский и Нижнего Тагила выступают против строительства вблизи их дачных участков фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд, сообщает АН «Между строк».

Строительством занимается ОАО «Святогор». Компания в июне 2020 года выиграла в аукционе на участок недр, включающий месторождение ванадиево-железо-медных руд Волковское, перед этим заручившись поддержкой правительства РФ. Садоводы, чьи участки находятся вблизи с запланированным местом стройки, выступают против и пишут письма в различные инстанции. Они считают, что строительные работы разрушат почвенный слой и загрязнят водоемы. Даже при действующем руднике, находящемся в нескольких километрах от поселка, онкологические заболевания среди баранчинцев занимают ведущие места,подчеркивают садоводы. В документах с примерной оценкой воздействия на окружающую среду научно-исследовательского института «Уралмеханобр» сказано, что во время работы фабрики в воздушную атмосферу будут проникать загрязняющие вещества 40 наименований, из которых шесть веществ относятся к первому классу опасности. 3 ноября состоится слушание, назначенное администрацией Кушвинского городского округа, на котором обсудят вопрос строительства фабрики. Однако местные жители поселка Баранчинский и тагильские садоводы приняли решение собраться раньше: в предстоящие выходные в Нижнем Тагиле. Напомним, в конце сентября дачники из Нижнего Тагила рассказали о том, что дорога на Баранчинском тракте становится опасной.

