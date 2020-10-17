Баранчинские дачники выступили против строительства обогатительной фабрики

В документах с примерной оценкой воздействия на окружающую среду научно-исследовательского института «Уралмеханобр» сказано, что во время работы фабрики в воздушную атмосферу будут проникать загрязняющие вещества 40 наименований, из которых шесть веществ относятся к первому классу опасности.