Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил на «Тагильском пиве»

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил на «Тагильском пиве»

Сегодня, 11:27ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле на ООО «Тагильское пиво» с 7 сентября по 2 октября была проведена плановая проверка Роспотребнадзора, которая выявила нарушения санитарных норм.

Первое нарушение касается отсутствия ремонта при входе в раздевалку цеха по разливу пива — на стенах потрескалась краска, изношены косяки дверей. Это является нарушением безопасности пищевой продукции в процессе ее производства.

Вторым нарушением является отсутствие документального подтверждения, что работник проинформирован об опасности канцерогенного воздействия вредных веществ, которые выделяются в воздух рабочей зоны, а также мерах профилактики. В частности, у электрогазосварщика имеется контакт с УФ-излучением.

Третье нарушение касается контроля условий хранения сырья на складе. Мониторинг температуры и влажности хранения сырья проводится не ежедневно.

По результатам проверки ООО «Тагильское пиво» было вынесено предписание об устранении нарушений до 11 января 2021 года.

Получить комментарий в ООО «Тагильское пиво» TagilCity.ru на момент публикации не удалось, по указанным на сайте номерам в рабочие часы никто не ответил.

Напомним, 13 октября в Нижнем Тагиле Роспотребнадзор провел проверку в магазине «Пятерочка» после сообщений в СМИ о том, что кассиры выдают одноразовые маски «напрокат». В результате данный факт не подтвердился, но были выявлены нарушения в магазине на проспекте Ленина, 64. В частности, отсутствовал пятидневный запас масок для сотрудников, с нарушениями велся журнал термометрии сотрудников, помещение дезинфицировалось просроченным средством, а также в помещении отсутствовал прибор по обеззараживанию воздуха. Теперь магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей, а также приостановка деятельности сроком до 90 дней.

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