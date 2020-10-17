Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил на «Тагильском пиве»

Напомним, 13 октября в Нижнем Тагиле Роспотребнадзор провел проверку в магазине «Пятерочка» после сообщений в СМИ о том, что кассиры выдают одноразовые маски «напрокат». В результате данный факт не подтвердился, но были выявлены нарушения в магазине на проспекте Ленина, 64. В частности, отсутствовал пятидневный запас масок для сотрудников, с нарушениями велся журнал термометрии сотрудников, помещение дезинфицировалось просроченным средством, а также в помещении отсутствовал прибор по обеззараживанию воздуха. Теперь магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей, а также приостановка деятельности сроком до 90 дней.