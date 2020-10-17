Начальник полиции Нижнего Тагила продолжит службу в правоохранительных органах

Начальник полиции Нижнего Тагила продолжит службу в правоохранительных органах

Сегодня, 11:38ОбществоPhoto: МУ МВД "Нижнетагильское"
Начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров продолжит служить в органах МВД после достижения 60-летнего возраста. Об этом рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, полковник Абдулкадыров является достойным офицером и руководителем свердловского гарнизона полиции, он продолжит службу в органах МВД.

Горелых отмечает, что срок службы Абдулкадырова будет зависеть от того, насколько эффективно будет выполняться работа, а также от возрастных и других факторов.

Главе УМВД Нижнего Тагила 19 октября 2020 года исполняется 60 лет, это предельный срок нахождения на службе. Однако, по решению главы регионального ведомства полномочия руководителя такого уровня могут продляться вплоть до 65 лет ежегодно.

Напомним, в 2020 году Ибрагим Абдулкадыров занял первую строчку ТОП-100 влиятельных Нижнего Тагила, составленного TagilCity.ru. Свои позиции он не теряет уже второй год подряд.

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