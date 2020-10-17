Тагильчане пожаловались на избиение пенсионерки с COVID-19 в больнице

В свою очередь, со слов девушки, лечащий врач инфекционной больницы говорит, что пациентка нападала на медицинский персонал, он снимает побои, собирает показания с соседей по палате. Медперсонал говорит, что бабушка упала сама, сейчас доказать, что травмы получены именно в больнице непросто, так как их надо было фиксировать при выписке.