Тагильчане пожаловались на избиение пенсионерки с COVID-19 в больнице

Тагильчане пожаловались на избиение пенсионерки с COVID-19 в больнице

Сегодня, 12:05ОбществоPhoto: страница Алены Лобановой во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле родственники пенсионерки 1935 года рождения пожаловались, что ее били в инфекционной больнице, где она лечилась от COVID-19, об этом сообщила ее внучка в соцсетях.

Девушка написала, что 2 октября в Городскую инфекционную больницу Нижнего Тагила, после подтверждения коронавируса, госпитализировали ее бабушку.

По телефону бабушка жаловалась, что ее привязывают и бьют. 12 октября пенсионерку возили на рентген, там она повредила руку, 14 октября женщину выписали.

Когда начала раздевать ее дома, пришла в ужас. Она просто вся в синяках, оба плеча, руки и, как выяснилось сегодня после разговора с лечащим врачом этой больницы, оказывается, у нее перелом плеча и множественные ушибы,пишет девушка.

По ее словам, 15 октября скорая помощь отвезла бабушку на рентген, там подтвердился перелом правого плеча.

В свою очередь, со слов девушки, лечащий врач инфекционной больницы говорит, что пациентка нападала на медицинский персонал, он снимает побои, собирает показания с соседей по палате. Медперсонал говорит, что бабушка упала сама, сейчас доказать, что травмы получены именно в больнице непросто, так как их надо было фиксировать при выписке.

Внучка написала обращение в Министерство здравоохранения и приложила фото.

Photo:страница Алены Лобановой во "ВКонтакте"

Напомним, в начале октября екатеринбуржец пожаловался на избиение жены в больнице после приступа эпилепсии.

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