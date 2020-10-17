Тагильские активисты рассказали о результатах пятого дня замеров ТКО

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14 октября на улице Круговой-Авангардной, 156 в контейнерах было много автопокрышек и строительного мусора, а через пару часов после вывоза, контейнерная площадка снова была наполнена строительным мусором, хотя рядом стоял пустой бункер для КГО. 15 октября помимо наполненных четырех контейнеров в пятый также были погружены мешки.
По результатам замеров дополнительно чистых отходов получилось 157 килограмм.
Вчера в замерах снова принял участие заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Он лично дождался, когда вывезут бункер, переполненный КГО на улице Котовского, 87. На этой площадке в одном из контейнеров был обнаружен песок.
Также Копысов вернул в маршрут замеров место в многоквартирных домах на улице Оплетина.
Напомним, в Нижнем Тагиле проходят замеры объема и массы накапливаемых ТКО. Полученные данные будут направлены в РЭК, они станут основанием для расчета тарифов на вывоз мусора.