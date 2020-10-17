Тагильские активисты рассказали о результатах пятого дня замеров ТКО

14 октября на улице Круговой-Авангардной, 156 в контейнерах было много автопокрышек и строительного мусора, а через пару часов после вывоза, контейнерная площадка снова была наполнена строительным мусором, хотя рядом стоял пустой бункер для КГО. 15 октября помимо наполненных четырех контейнеров в пятый также были погружены мешки.