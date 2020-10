Тагильские активисты рассказали о результатах пятого дня замеров ТКО

В Нижнем Тагиле 16 октября прошел пятый день замеров объема и массы накапливаемых ТКО и КГО, сообщил эколог и общественник Андрей Волегов на своей странице во «ВКонтакте».

Группа работает в ежедневном режиме. 14 октября на улице Круговой-Авангардной, 156 в контейнерах было много автопокрышек и строительного мусора, а через пару часов после вывоза, контейнерная площадка снова была наполнена строительным мусором, хотя рядом стоял пустой бункер для КГО. 15 октября помимо наполненных четырех контейнеров в пятый также были погружены мешки. По результатам замеров дополнительно чистых отходов получилось 157 килограмм. Вчера в замерах снова принял участие заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Он лично дождался, когда вывезут бункер, переполненный КГО на улице Котовского, 87. На этой площадке в одном из контейнеров был обнаружен песок. Photo: страница Андрея Волегова во «ВКонтакте» Также Копысов вернул в маршрут замеров место в многоквартирных домах на улице Оплетина. Video: страница Андрея Волегова во «ВКонтакте» Напомним, в Нижнем Тагиле проходят замеры объема и массы накапливаемых ТКО. Полученные данные будут направлены в РЭК, они станут основанием для расчета тарифов на вывоз мусора.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter