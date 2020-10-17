В Нижнем Тагиле коммунальные службы устраняют последствия снегопада

В Нижнем Тагиле коммунальные службы устраняют последствия снегопада

Сегодня, 14:47ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на уборку улиц и тротуаров выведена дорожная техника.

В МУП «Тагилдорстрой» рассказали, что совместно с ГИБДД с утра приступили к обработке противогололедным материалом магистральных дорог, а также тротуаров.

По тротуарам работают трактора, один на ГГМ по Уральскому проспекту, второй — в центре города, третий — на Тагилстрое,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

В «УБТ-сервис» сообщили, что спецтехника рассыпает ингредиенты для того, чтобы снег подтаял.

Мы обслуживаем Вагонку, дорогу до Усть-Утки, а также дорогу в Верхнюю и Нижнюю Ослянку. На данный момент привлечены порядка восьми единиц спецтехники,говорит директор «УБТ-сервис» Гаджи Абдулов.

Напомним, в Нижнем Тагиле выпал снег, в некоторых районах города его слой достигал трех-четырех сантиметров.

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