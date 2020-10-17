В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего мужчину с татуировкой на руке

В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего мужчину с татуировкой на руке

Сегодня, 14:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Полиция Нижнего Тагила разыскивает 48-летнего мужчину, который ушел из дома и не вернулся.

14 октября в отдел полиции № 17 поступило заявление от супруги, о том, что с 12 октября Александр Андреев не появлялся дома.

В настоящее время организованы разыскные мероприятия. По последним данным, он был замечен в продуктовом магазине на улице Юности,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

У мужчины следующие приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, черные короткие волосы, карие глаза, а также татуировка на левом запястье.

Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле пропали трое несовершеннолетних, позже онои были найдены сотрудниками полиции.

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