В свердловском Минздраве опровергли информацию об избиении пенсионерки в больнице

По словам представителей ведомства, гематомы могли образоваться после применения некоторых препаратов. При этом отмечается, что несмотря на то, что для пожилых людей коронавирус особо опасен, 85-летняя пациента успешно прошла курс лечения и была выписана домой.
При лечении пожилых пациентов с COVID-19 используются препараты, предотвращающие образование тромбов, некоторые из них, по данным специалистов, могут приводить к гематомам, что естественно и объяснимо с точки зрения физиологии, объяснили в министерстве.
Там добавили, что в рамках предварительной проверки был проведен опрос других пациенток палаты, где проходила лечение пенсионерка. Они также опровергли информацию об избиении. Однако проверка все равно будет продолжена, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
Напомним, в Нижнем Тагиле родственники 85-летней женщины обратились с жалобой в Минздрав. По их словам, пенсионерку били в инфекционной больницы. Пациентка регулярно звонила домой и жаловалась на то, что ее привязывают и бьют.