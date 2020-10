В свердловском Минздраве опровергли информацию об избиении пенсионерки в больнице

В Министерстве здравоохранения опровергли информацию об избиении 85-летней женщины в инфекционной больнице Нижнего Тагила, пишет Znak.

По словам представителей ведомства, гематомы могли образоваться после применения некоторых препаратов. При этом отмечается, что несмотря на то, что для пожилых людей коронавирус особо опасен, 85-летняя пациента успешно прошла курс лечения и была выписана домой. При лечении пожилых пациентов с COVID-19 используются препараты, предотвращающие образование тромбов, некоторые из них, по данным специалистов, могут приводить к гематомам, что естественно и объяснимо с точки зрения физиологии, объяснили в министерстве. Там добавили, что в рамках предварительной проверки был проведен опрос других пациенток палаты, где проходила лечение пенсионерка. Они также опровергли информацию об избиении. Однако проверка все равно будет продолжена, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Напомним, в Нижнем Тагиле родственники 85-летней женщины обратились с жалобой в Минздрав. По их словам, пенсионерку били в инфекционной больницы. Пациентка регулярно звонила домой и жаловалась на то, что ее привязывают и бьют. Тагильчане пожаловались на избиение пенсионерки с COVID-19 в больнице

