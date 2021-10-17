Смерть от спирта после праздника и атака тараканов. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге врач-реаниматолог одной из больниц сообщил о состоянии пациентов, лежащих в реанимации, и причинах высокой смертности от коронавируса. По его словам, рекорды по количеству тяжелых больных побиты, а количество занятых коек в стационарах увеличивается. По мнению медика, на это есть несколько причин. Обращение к уральцам реаниматолог Игорь Николаев опубликовал на одной из страниц в соцсетях. Он пояснил, что не может писать данную информацию без согласования с руководством клиники.