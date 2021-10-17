Смерть от спирта после праздника и атака тараканов. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге врач-реаниматолог одной из больниц сообщил о состоянии пациентов, лежащих в реанимации, и причинах высокой смертности от коронавируса. По его словам, рекорды по количеству тяжелых больных побиты, а количество занятых коек в стационарах увеличивается. По мнению медика, на это есть несколько причин. Обращение к уральцам реаниматолог Игорь Николаев опубликовал на одной из страниц в соцсетях. Он пояснил, что не может писать данную информацию без согласования с руководством клиники.
Жительница Екатеринбурга рассказала о смерти родителей из-за употребления метанола, купленного на одном из рынков. По словам девушки, перед смертью 47-летняя женщина ослепла, а у мужчины изо рта пошла пена. Пара умерла после празднования дня рождения. По словам девушки, врачи пытались помочь отчиму, но он все равно скончался, а вот мама погибла в реанимации. Перед этим она ослепла. Девушка рассказала, что дешевый спирт на рынке «Ботанический» могли купить только «свои по знакомству». Полулитровая бутылка стоила 100 рублей.
Местные жители поселка Шаля рассказали о возможных причинах побега 17-летней школьницы Камилы Атаджановой. По их словам, девушка сама сбежала от родителей из-за предстоящей свадьбы. Она росла в строгой религиозной мусульманской семье. По словам горожан, родители подобрали ей жениха из богатой семьи, однако у самой Камилы уже был любимый человек. Именно с ним девушка сбежала на его машине.
В Екатеринбурге многоэтажный дом на улице Бородина, 4 наводнили полчища тараканов. По словам местных жителей, они находят насекомых в своих постелях и еде. Несколько дней назад УК и жильцы дома спускались в подвал, в котором, со слов уральцев, тараканы кишили на стенах и потолке. Теперь в подвале завелись и крысы. О том, что он едва успел вытащить изо рта своего ребенка таракана, рассказал собственник одной из квартир.