Уле-Гуннар Сульшер: Сложно не включить Роналду в состав на игру

Уле-Гуннар Сульшер: Сложно не включить Роналду в состав на игру
Уле-Гуннар Сульшер: Сложно не включить Роналду в состав на игру
Сегодня, 14:46ОбществоФото: wikimedia.org
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что ему сложно не включать Криштиану Роналду в стартовый состав.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Manchester Evening News, на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Лестером» норвежский специалист рассказал о важности португальского нападающего для команды:

— Он выдающийся игрок, исключительный финишер и бомбардир, а также невероятный профессионал. Не включить его в состав сложно.

Добавим, что в четырех матчах текущего сезона Английской Премьер-лиги 36-летний португалец записал на свой счет три забитых мяча. Кроме того, в активе Роналду два гола за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

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