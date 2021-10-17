Уле-Гуннар Сульшер: Сложно не включить Роналду в состав на игру

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Manchester Evening News, на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Лестером» норвежский специалист рассказал о важности португальского нападающего для команды:
— Он выдающийся игрок, исключительный финишер и бомбардир, а также невероятный профессионал. Не включить его в состав сложно.
Добавим, что в четырех матчах текущего сезона Английской Премьер-лиги 36-летний португалец записал на свой счет три забитых мяча. Кроме того, в активе Роналду два гола за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.