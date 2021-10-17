В ФСС рассказали, как отцы могут получить пособие по уходу за детьми

В Приамурье ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет получают 7886 человек, из которых 63 — мужчины. В Амурском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) разъяснили порядок оформления отпуска и пособия по уходу для отцов малышей.

С начала этого года 63 отца получили от регионального отделения фонда выплаты на общую сумму более 5 млн рублей, пишет vostokmedia.com. Отмечается, что право на отпуск и оформление пособия по уходу за ребенком до достижения последним полуторалетнего возраста отец может получить только после завершения отпуска по беременности и родам матери младенца. Это может потребоваться, к примеру, если она тяжело больна, официально не работает, либо работает и получает большую зарплату, чем супруг, а также в иных случаях. Главным условием для оформления отпуска по уходу за ребенком отцу — наличие обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, которое прописывается в рамках трудового договора с работодателем. Для получения пособия отец малыша должен собрать пакет необходимых документов. В него входят: заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, личная информация о получателе пособия, копия свидетельства о рождении или усыновлении ребенка, аналогичные документы на старших детей, а также справка с места работы матери, что она сама не находится в отпуске по уходу за ребенком и не получает это пособие. В случае же, если мать малыша официально не работает, такую справку необходимо взять в органах соцзащиты населения. При первоначальном обращении за пособием его начисление и выплата проводятся в течение десяти дней с момента поступления в региональное отделение ФСС соответствующих документов. В дальнейшем все последующие выплаты Фонд социального страхования осуществляет ежемесячно с 1 по 15 число. С 1 февраля 2021 года минимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7 082,85 рубля. В Амурской области к заработной плате могут применяться районные коэффициенты, на которые увеличивается размер пособия. Всего с начала года региональное отделение ФСС выплатило ухаживающим за малолетними детьми отцам 721 пособие на сумму порядка 16 млн рублей.

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