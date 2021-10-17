В Москве начнут курсировать два автобусных маршрута до «Москва-Сити»

Два магистральных автобусных маршрута появятся в Москве с 23 октября 2021 года, чтобы доставлять пассажиров до городского центра «Москва-Сити». Об этом говорится на официальном сайте главы города Сергея Собянина.

Как сообщает Mos.ru, по данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, после запуска новых маршрутов гости и жители города смогут добираться до центра города от станций трех линий метро. «Благодаря магистральным маршрутам М31 и М32, которые будут запущены от станции метро „Краснопресненская“ и от Белорусского вокзала, соответственно, добраться до центра станет быстрее и удобнее», — рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Так, со следующей недели появятся прямые маршруты от станций метро следующих линий: Кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой. При этом ранее добраться до «Москвы-Сити» можно было только с пересадками. Вместе с тем в городской администрации добавили, что и ожидание для пассажиров сократится в два раза и составит не более 10 минут. Кроме этого, столичные власти планируют запустить в следующем месяце 38 городских маршрутов, которые будут курсировать по территории Центрального и Южного административных округов. Всего планируется обновить 200 автобусных маршрутов, что способствует улучшению транспортной доступности для 1,9 миллиона жителей Москвы, а время в пути сократится на 30-40%.

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