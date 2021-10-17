В столичном метро появится умная система подогрева лестниц

В столичном метро появится умная система подогрева лестниц
В столичном метро появится умная система подогрева лестниц
Сегодня, 16:00ОбществоФото: mosmetro.ru
До конца 2021 года в Москве планируется открыть десять новых и одну реконструированную станцию метро. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. В Департаменте транспорта сообщили, что на новых станциях появятся лестницы с подогревом.

Как информирует mos.ru, новые лестницы обустроят на входах в вестибюли десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Это позволит избежать рисков обледенения ступеней в зимнее время.

Собяниным была поставлена задача повысить комфорт и безопасность городского транспорта. Об этом сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что в скором времени заработают десять станций БКЛ. Лестницы на входах в вестибюли будут оборудованы умной системой подогрева, поэтому в зимнюю непогоду пассажиры не будут поскальзываться.

Шесть станций будут оборудованы подогревающими трубами протяженностью 14 километров. Благодаря умной системе подогрев ступеней и тамбуров у лифтов будет автоматически включаться и выключаться в заданное время, тем самым экономя электроэнергию. При этом на станциях «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково» и «Каховская» тепло ступеням обеспечат инфракрасные подвесные обогреватели. Около 2,2 километра кабеля проложили для их работы.

Возведение БКЛ является важным проектом московского метростроения. Длина ее составляет более 70 километров. Она включает в себя 31 станцию, среди которых 12 уже открыты для пассажиров. До конца текущего года планируется ввести еще 9 новых станций и одну реконструированную.

После того как будут открыты все участки БКЛ, на них будут работать только новые поезда «Москва-2020». Со станций БКЛ можно будет пересесть на 20 станций 11 линий метро. Четыре пересадки можно сделать на станции Московского центрального кольца, шесть — на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск). Кроме этого, 11 пересадок можно сделать на линии железной дороги.

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