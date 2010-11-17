86-летняя пенсионерка сбежала из США в Пермский край

Добираться до дома пришлось самостоятельно — дети не нашли времени помочь пенсионерке. Так что на дорогу ушло, аж, полтора месяца. Об этом сообщают Вести.ру. Три года понадобилось пенсионерке Наталье Петровне Архирий, чтобы почувствовать себя американкой и вернуться в родной поселок Усьва Пермской области. «Затосковала по своей родине, я не могла там ни с кем разговаривать, там все говорят по-английски, я и ни с кем не разговаривала»,— вспоминает пенсионерка. За океан Наталью Петровну увезла дочь. Пообещала, что там делают любые операции независимо от возраста. И женщина согласилась. Но обещанной операции пенсионерке не сделали. А родиной вместо Гремячинского района пригород Сиэтла стать не смог. Дочь решила отвезти Наталью Петровну к брату в Карелию. Довезла ее до Финляндии и оставила дожидаться сына. Но тот заявил, что времени нянчиться с престарелой матерью у него нет. И 86-летняя женщина вынуждена была самостоятельно пересекать границу и добираться до Перми. На это ушло еще полтора месяца. В Пермь она приехала на днях. На вокзале американскую бабушку встречали представители поселковой администрации, в Усьве ее возвращение стало главной новостью.