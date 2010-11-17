Более 70% бюджетных средств в 2011 году будет вложено на соцсферу

Более 70 % средств из областной казны будет направлено на реализациюсоциальных программ. Например, в бюджете предусмотрены дополнительныесредства на увеличение ежемесячного пособия родителю (лицу, егозаменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида,с 600до 1 тысячирублей, сообщает ИТАР-ТАСС УРАЛ .

Поитогам работы согласительной комиссии прогноз доходов областногобюджета на 2011 год был увеличен на 1,8 млрдрублей. Дополнительныесредства пойдут на развитие инфраструктуры Среднего Урала и поддержкуважнейших отраслей экономики. В частности, предусмотрено увеличениерасходов на капитальный ремонт областных дорог и приобретениесельхозтехники.Всего доходы консолидированного областного бюджета на 2011 год составятболее 142 млрд рублей.