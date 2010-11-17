Фотоконкурс «Ты – в сердце, мой город…» объявлен в Нижнем Тагиле
17 ноября 2010, 16:35ОбществоАнка
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Фотоконкурс стартовал 15 ноября, завершится 15 февраля, а посвящен 290-летию города.
Как отмечает городской портал ntagil.org. Участником фотоконкурса может стать любой тагильчанин. В конкурсе - несколько номинаций: «Городской пейзаж», «Любимый уголок», «Тагил спортивный», «Окрестности Нижнего Тагила», «В центре внимания» и «Глазами горожан». Один участник может предоставить в каждую номинацию не более 3-х фотографий. Работы принимаются в Администрации города по адресу: Пархоменко, 1А, каб. 302, телефон 41-83-43. Более подробную информацию об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте Нижнего Тагила. Победители фотоконкурса будут награждены денежными премиями, а лучшие фотоработы войдут в юбилейный фотоальбом, посвященный 290-летию города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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