Фотоконкурс «Ты – в сердце, мой город…» объявлен в Нижнем Тагиле

Как отмечает городской портал ntagil.org. Участником фотоконкурса может стать любой тагильчанин. В конкурсе - несколько номинаций: «Городской пейзаж», «Любимый уголок», «Тагил спортивный», «Окрестности Нижнего Тагила», «В центре внимания» и «Глазами горожан». Один участник может предоставить в каждую номинацию не более 3-х фотографий. Работы принимаются в Администрации города по адресу: Пархоменко, 1А, каб. 302, телефон 41-83-43. Более подробную информацию об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте Нижнего Тагила. Победители фотоконкурса будут награждены денежными премиями, а лучшие фотоработы войдут в юбилейный фотоальбом, посвященный 290-летию города.