На шахте «Южная» погиб 1 человек

Нарушений технологического процесса нет, работа шахты не остановлена.Для проведения спасательных работ привлекались горноспасатели ВГОКа: 12человек. На место происшествия выехала оперативная группа 46-го отрядаФедеральной противопожарной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС поСвердловской области.