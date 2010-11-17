На шахте «Южная» погиб 1 человек
17 ноября 2010, 07:16Общество
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16 ноября в 16:25 на шахте «Южная» в Кушве произошло обрушение горной породы. В результате происшествия погиб 29-летний сотрудник шахты.
Нарушений технологического процесса нет, работа шахты не остановлена.Для проведения спасательных работ привлекались горноспасатели ВГОКа: 12человек. На место происшествия выехала оперативная группа 46-го отрядаФедеральной противопожарной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС поСвердловской области.
Предполагаемая причина обрушения – нарушение требований правилбезопасности производственного процесса. Комиссия Росттехнадзорапроводит расследование обстоятельств происшествия.
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