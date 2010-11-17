Некоторые тагильчане сегодня наблюдали радугу

По мнению синоптиков, этому поспособствовала теплая погода. Хотя, как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, для Среднего Урала радуга в середине ноября – явление нехарактерное.Впрочем, сегодня был последний тёплый день этой осени. По прогнозу главного синоптика Свердловского Гидрометцентра Галины Шепоренко, уже сегодня ночью температура в Нижнем Тагиле опуститсядо 5-6 градусов мороза. Незначительный минус будет и завтра днём. Возможен гололёд. Начало зимы нам принёс циклон, притянувший холодный воздух. Через пару дней ожидается второй циклон, с ним придёт снег, отметила Галина Шепоренко.А в начале следующей недели ожидается похолодание до -15 градусов. Впрочем, до начала декабря синоптики не исключают небольших оттепелей.