Памятник жертвам политических репрессий надеются установить к октябрю 2011 года

Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» главный специалист нижнетагильского управления культуры по культурному наследию и музейной деятельности Константин Соленков, мемориал окончательно решено расположить рядом с Курганом памяти на Вагонке. Не смотря на то, что в пойме реки Тагил уже был заложен фундамент. Объединение двух памятников позволит привести в порядок всю территорию, говорит Константин Соленков. Здесь сделают дорожки, скамейки, поставят фонари. Сам памятник жертвам политических репрессий будет состоять из двух объектов. На дугообразной стене расположатся барельефы и списки из 3000 фамилий жертв Тагиллага. А перед стеной будет установлена расколотая стела, в расщелине которой разместится птица, обвитая колючей проволокой, рассказывает Константин Соленков.