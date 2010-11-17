Сегодня можно было сказать «спасибо» своему участковому

В большинстве случаев к участковому обращаются из-за семейных скандалов, нарушения ночной тишины, несанкционированной торговли. В таких ситуациях главное не наказать человека, а разобраться, считает начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделения по делам несовершеннолетних МОБ УВД Нижнего Тагила Владимир Пилипчук. С начала года тагильскими участковыми рассмотрено и разрешено почти 22 тысячи обращений граждан. В нижнетагильском гарнизоне милиции сегодня работают 160 участковых на 149 административных участках. Как и в других подразделениях милиции, обязанность участковых – борьба с преступностью, но самое главное для этой службы - профилактика преступлений. Часто именно участковый может предотвратить преступление. Так, один добропорядочный участковый отказался от взятки, которую предлагали нелегалы за несоставление административного протокола, за нарушение миграционного законодательства, рассказал Владимир Пилипчук.Некоторые тагильчане не знают, как связаться со своим участковым. Для этого в холле каждого отделения милиции есть стенд с фотографиями и подробной информацией об участковых, а также описание улиц и домов, которые милиционер обслуживает. Также дополнительно в Нижнем Тагиле расположены участковые пункты милиции. В этих пунктах по вторникам, четвергам и субботам, милиционеры проводят прием граждан.