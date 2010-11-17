Три четверти российских компаний начали искать сотрудников

Сейчас 75 процентов российских компаний ищут менеджеров среднего и высшего звена. Об этом сообщает Лента.Ру. По данным регулярного исследования рекрутинговой компании Antal Russia, количество компаний, подбирающих менеджеров среднего и высшего звена в России, с июня 2010 года выросло почти на 10 процентов. Эксперты отмечают, что в России снова стали востребованы специалисты, спрос на которых во время кризиса был не очень высок. К примеру, менеджеры по внутрикорпоративным коммуникациям, менеджеры по компенсациям и льготам, менеджеры по связям с общественностью и другие.