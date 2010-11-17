УВЗ представит на выставке «Транспорт России» новые разработки

Она открывается завтра в Москве в рамках Международного форума «Транспорт России». Как отмечает пресс-служба УВЗ, представленные на выставке изделия произведены с применением самых современных технологий. Например, при изготовлении деталей тележки для подвижного состава УВЗ использовалась плазменная закалка поверхностей из малоуглеродистой стали. Этот технологический метод, разработанный специалистами корпорации, был впервые представлен на прошедшей недавно выставке «Rusnanotech-2010» и получил высокую оценку зам.председателя правительства России Сергея Иванова. Использование плазменной закалки позволяет значительно повысить качество железнодорожной тележки.