В результате столкновения машин 2 человека госпитализированы

16 ноября в 21:50 водитель автомашины ВАЗ-21103, мужчина 1986 г.р.,следуя по Уральскому проспекту, у дома 54 по ул. Совхознаядопустил наезд на стоящую автомашину ГАЗ-322132,водитель - мужчина1957 г.р., после чего произошло столкновение с автомашиной Мицубиси,водитель - мужчина 1969 г.р.