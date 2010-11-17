В результате столкновения машин 2 человека госпитализированы
17 ноября 2010, 09:47Общество
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16 ноября произошло столкновение легковушки ВАЗ-21103 и Мицубиси. В результате ДТП два пассажира госпитализированы ВАЗа.
16 ноября в 21:50 водитель автомашины ВАЗ-21103, мужчина 1986 г.р.,следуя по Уральскому проспекту, у дома 54 по ул. Совхознаядопустил наезд на стоящую автомашину ГАЗ-322132,водитель - мужчина1957 г.р., после чего произошло столкновение с автомашиной Мицубиси,водитель - мужчина 1969 г.р.
В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ получили травмы.Водитель с ушибами отпущен домой. Пассажиры: мужчина, 1981 г.р., сдиагнозом: тупая травма живота, разрыв селезенки, перелом 1 ребрасправа, ссадины тела – госпитализирован в ЦГБ №2; мужчина, 1985 г.р. сдиагнозом: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга –госпитализирован в ЦГБ №1.
Предварительная причина ДТП - нарушение скоростного режима.
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