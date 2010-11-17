В России появится свой аналог карт «Visa» и «MasterCard»

Об этом сообщается на официальном сайте Автоматизированной системыобеспечения законодательной деятельности Госдумы.Напомним, президент Дмитрий Медведев в конце прошлого года предложилсоздать такую систему, на основе которой можно будет выдавать россиянамспециальные карты, позволяющие владельцу оформлять любые документы,получать пенсии, платить налоги и расплачиваться в магазинах как обычнойбанковской картой. Также законопроект предъявляет специальныетребования к переводу электронных денег и деятельности оператора попереводу денежных средств при привлечении им платежного агента.

Кроме того, законопроект вводит обязательное лицензирование участниковрынка электронных денег. Для получения лицензии у регулятора, которымстанет Центробанк, необходимо иметь уставный капитал в размере 17миллионов рублей. Эксперты считают, что подобный закон нужно былопринять еще 10 лет назад.

Дмитрий Игонин, начальник Управления развития корпоративного бизнесаБанка24.ру, считает, что закон легализует понятие электронных денег:«Закон о национальной платежной системе, если он будет принят в близкой ксегодняшней редакции, наконец, легализует понятие электронных денег исделает их полноценным средством расчетов. Кроме того, у всех участниковрынка платежей появится своя официальная роль и место в системе, ведьтех, кто занимается денежными переводами сейчас немало - это ифедеральное казначейство, и организации почтовой связи».

Также Игонин отметил, что идея создания аналога Visa или MasterCardпоявилась давно.«Фактически, государство в очередной раз пытаетсясоздать свой аналог американской Visa или европейской MasterCard. Этойидее, как минимум, лет 10. Жаль, что закон не был реализован еще вначале двухтысячных годов. Многие помнят финал российской UnionCard илилокальной «Золотой короны», на базе любой из них можно было создатьименно российскую платежную карту. Тем более что это вопрос национальнойбезопасности. Будем надеяться, что на этот раз все получится», - сказалИгонин.