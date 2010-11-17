Воинской части не удалось доказать, что Борисов получил травму до вступительных испытаний в спецназ

Около месяца назад началось рассмотрение этого дела в суде. Была назначена повторная медицинская экспертиза, поскольку представители воинской части настаивали на версии, что Артём Борисов получил травму задолго до вступительных испытаний. Накануне результаты экспертизы были получены, рассказал адвокат вдовы погибшего Анны Игорь Устинов. По его словам, экспертиза опровергла эту версию.Как ожидается, в пятницу завершится судебное следствие, начнутся прения.