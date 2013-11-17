I международная православная выставка «От покаяния к Воскресению России» отработала свой первый день в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Металлург-форуме заканчивали последние приготовления продавцы, а в боковом фойе уже была открыта экспозиция двух фото-выставок. Прямо на центральном входе наблюдалась забавная картина: рядом с указателем стоял автомат с игрушками. К нему подошли две женщины, как выяснилось позже, участницы выставки, и кинули монетку, чтоб сыграть. Автомат монетку принял, а игру не дал. Надо сказать, игровой автомат на данной выставке выглядит явным контрастным пятном.

Но подробнее о самой выставке. Расположилась она в главном зале СОКа, встречает посетителей икона Матрены Московской, прямо напротив представители из Тарасково с Всецарицей, ну а дальше по цепочке. всех не перечислишь. Найти здесь можно все, что угодно. Необычные меда, книги, утварь, даже одежду, причем вполне мирскую, имбирные печенья. детские игрушки... Даже настоящий церковный кагор, который тут же на месте дают дегустировать. В самом углу зала обнаружилась фотовыствка мотопробега и импровизированный конференц-зал. Надо заметить, что многие представители привезли с собой не только иконы, но и святыни-частички мощей - для того, чтоб посетители могли прикладываться и молиться.

Ярмарка-ярмаркой. а про культурные мероприятия забывать нельзя. Ровно в 12 часов начался молебен - торжественное открытие выставки. Провел его настоятель храма Александра Невского отец Геннадий. Вступительные слова сказали организаторы выставки и заместитель мэра Суров Валерий Георгиевич. Затем ярко выступили ребята детской эстрадной студии «Робин Гуд» и народного хора «Белая черемушка». Далее по программе следовал фильм о канонизации Царской семьи.

Добавим, гостям выставки обещали автобусы, так что обратно я ехала на комфортабельном экскурсионном красавце. А чтобы скрасить ожидание отправления, для посетителей прямо в автобусе включали тематические видео.

Впереди еще 5 дней выставки, включая сегодняшний. И хотя это первый опыт, организаторы надеются. что впереди еще много подобных мероприятий, главное, чтобы людям было интересно. Так что, тагильчане, знайте, вас ждут в Металлург-Форуме.